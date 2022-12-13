أول سيدة إسكافي بالشرقية.. «هنادي وهاني» جمعهما الزواج والعمل

جمعهما الزواج منذ 12 عاما، وألّف الحب بين قلبيهما، فاستكملا مسيرتهما بالصداقة، في ورشة تصليح الأحذية وصناعتها، بمدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، الزوج دعم الزوجة وعلّمها حرفته التي تربّى عليها، فأصبحت أول سيدة «إسكافي» في مدينتها بل ومحافظتها، ثم كانت له سندا وعونا.

«هنادي وهاني» زوجان من محافظة الشرقية، يمثلان قصة إنسانية جميلة تدعو للتفاؤل، إذ دعم الزوج زوجته منذ اللحظات الأولى لزواجهما فقررت أن تكون له سندا وعونا ما داما أحياء، تقول الزوجة «هنادي محمد»، البالغة من العمر 30 عاما، والحاصلة على دبلوم تجارة، في حديثها لـ«الوطن»، إنها متزوجة منذ 12 عاما من نجل عمتها، وأنجبت منه 3 أطفال، معلقة: «بالعشرة والتفاهم بنحب بعض ونحترم بعض»، حسب قولها.

الزوج درس المساحة والمعمار وعمل بالأحذية

وتضيف «هنادي» أن زوجها تخرج في معهد المساحة قسم المعمار ويكبرها بنحو 7 سنوات، لافتة إلى أنهما منذ تزوجا كان يعملان في ورشة صيانة الأحذية وصناعتها «إسكافي»، كما أن الورشة هي مصدر رزقهما الوحيد، معلقة: «كنت ست بيت ومبشتغلش وزوجي كان بيشتغل لوحده ومكفينا، إلى أن حدثت أزمة مالية فقررت أساعده»، وفق قولها.

الزوجة تعلمت الحرفة لمساعدة الزوج في أزمته

وتتابع الزوجة الحنون أنها تعمل رفقة زوجها بورشة تصنيع الأحذية منذ عامين، لافتة إلى تعرض زوجها لخسارة أمواله كاملة في التجارة ولم يعد قادرا على سداد أجور العمال، معلقة: «بدأنا من الصفر وزوجي علّمني الصنعة وبقيت إسكافي قد الدنيا».. حسب قولها.

الزوجان يعملان في صناعة وتصليح الأحذية

ويضيف الزوج «هاني عبدالحميد»، 37 عاما، في حديثه لـ«الوطن»، أنه يعمل في صناعة وصيانة الأحذية منذ طفولته إلى جانب دراسته، وكان له مشروعه الخاص الذي أثناه عن العمل في مجال المعمار، لافتا إلى أنه مرّن زوجته على تصليح الأحذية، فضلا عن عمل مشروع تركيب وتجميع الأحذية «شباشب وصنادل»، بشراء كل الخامات «نعال، وشوش الأحذية»، ثم تجميعها يدويا ومن خلال جهاز كبس يتم لصقها.

الزوج: إيدينا في إيد بعض

ويختتم الزوج في حديثه لـ«الوطن»، أنه ممتن لله إذ رزقه زوجة حنون تمد له يد العون تطيعه وتتحمله وقت الأزمات، بل وتسانده بعملها معه بورشة الأحذية، وتدعمه وتشد من أزره بالكلمة الطيبة، وأنحبت له أطفالا مهذبين بتربيتها لهم، معلقا: يومنا كله مع بعض في البيت والورشة، وإيدينا بإيد بعض، ودعائي ربنا يكرمنا ويرزقنا ويخلينا لبعض ويحفظ أولادنا.