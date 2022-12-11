محافظ الشرقية يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي (العام - الرياضي) للعام الدراسي 2022 / 2023 بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، والتي ستبدأ 21 يناير المقبل وتنتهي 26 من الشهر ذاته.

توفير المناخ المناسب للطلاب

وأكد محافظ الشرقية على وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة التوفيق والنجاح.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

من جانبه أوضح محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات ستعقد على مدار 6 أيام كالآتي:

يوم السبت 21 يناير - اللغة العربية والخط والإملاء.

يوم الأحد 22 يناير - الجبر والإحصاء والتربية الدينية.

الاثنين 23 يناير - اللغة الأجنبية والتربية الرياضية (المدارس الرياضية فقط).

يوم الثلاثاء 24 يناير - الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الأربعاء 25 يناير - العلوم والتربية الفنية.

- يوم الخميس 26 - مادة الدراسات الاجتماعية.

إعفاء طلبة المنازل من امتحان الكمبيوتر

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه تقرر إعفاء طلاب المنازل من امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وفقاً للقرار الوزاري 137 لسنة 2002، وسيجري تقويم الأنشطة التربوية قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين على الأقل، مشيراً إلى أن قطعة الإملاء في مادة اللغة العربية ستكون مستقلة تُملى على الطلاب، ولا تحتسب من موضوع التعبير، وتكون لها درجاتها المستقلة (درجتان ونصف)، ويحتسب لها 20 دقيقة من الوقت الكلي لزمن إجابة المادة، بناء على القرار رقم 313 لسنة 2011.