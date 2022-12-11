توريد 60 ألفا و918 طن أرز لمواقع التجميع في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، توريد 60918 طنا و779 كيلو أرز إلى 58 موقعا تجميعياً، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية، ضرورة اتباع إجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم، وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022، مع حظر تصدير الأرز للخارج وإلزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام اثناء موسم التوريد دون تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

تسليم محصول الأرز الشعير إلى الشون

وشدد المحافظ على وكيلي وزارتي التموين والزراعة بضرورة مناشدة المزارعين بسرعة تسليم محصول الأرز الشعير إلى الشون ومواقع التخزين، طبقاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، باعتبار هذا المحصول من المحاصيل الاستراتيجيه الهامة اللازمة لحفظ الأمن الغذائي للمواطنين، ولما يحققه من عائد اقتصادي فضلا عن كون محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته وتوريده.

المساحة المنزرعة

وأوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغت 226 ألفا و92 فدانا، مناشدا المزارعين بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم إلى مواقع التجميع المنتشرة بمختلف المراكز والمدن والإلتزام بكافة القرارات المنظمة وذلك تجنبا لاتخاذ أي اجراءات قانونية حيال الممتنعين عن التوريد.