بدء الاحتفالات في قطاع غزة بإضاءة شجرة أعياد الميلاد.. «فيديو»

أبرز برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، بدء الاحتفالات في قطاع غزة بإضاءة شجرة أعياد الميلاد، تحضيرًا للاحتفال بذكرى ميلاد السيد المسيح، رمز المحبة والسلام لجميع الشعوب، وإيذانا بانطلاق احتفالات أعياد الميلاد المسيحية، وأضيئت شجرة الميلاد في غزة بحضور عدد من الباحثين عن السعادة.

طفلة مشاركة في الاحتفالات: أتمنى أن يكون عاما سعيدا على الجميع

وقالت طفلة مشاركة في الاحتفالات التي رصدها تقرير برنامج «صباح جديد»: «أنا سعيدة للغاية، أتمنى أن يكون عاما سعيدا على الجميع، وإن شاء الله تتحرر فلسطين من الأعداء، جئت هنا لمشاهدة الكشافة وفرق الدبكة ونتمنى أن تكون هذه السنة سعيدة».

الاحتفال تضمن العديد من مظاهر الفرحة ومشاركة فرق الدبكة الراقصة

وتضمنت الاحتفالات دبكة وأهازيج وأغاني وطنية فلسطينية طرقت أبواب قلوب تستعد لموسم الأعياد بعيدا عن الأسباب التي عطلت فرحتهم لأعوام كثيرة، وذكر التقرير أن الاحتفال تضمن أيضصا العديد من مظاهر الفرحة ومشاركة فرق الدبكة الراقصة، والتغني بالأناشيد الوطنية المبهجة، متمنين عامًا جديدًا سعيدًا لا يفرق بين مسلم ومسيحي.