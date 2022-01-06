حملات «أعياد الميلاد»: ضبط وإعدام 768 كيلو أغذية فاسدة في الدقهلية

شنت مديرية الصحة بالدقهلية، حملات تفتيشية مفاجئة على النوادي المطلة على نهر النيل، والمنشآت الغذائية المحيطة بها بمدينة المنصورة، استعدادا لاحتفالات أعياد الميلاد المجيد، تمكنت خلالها من ضبط 268 كيلو جرام أغذية مختلفة للتغير في الخواص الطبيعية وإعدام ما يقرب من نصف طن مواد غذائية وزيوت وعصائر لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك بناء على توجيهات الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بعمل حملات رقابية مكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة، استعدادا لاحتفالات «عيد الميلاد المجيد».

التفتيش على 16 منشأة على نهر النيل في المنصورة

وقال الدكتور سعد مكي، إن مكتب الأغذية المركزي بالمنصورة، شن حملة مكبرة على النوادي المطلة على النيل، للتأكد من جودة الأغذية المقدمة للأعضاء أثناء الأعياد والعطلات والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس «كورونا» والمنشآت الغذائية المحيطة بالنوادي، حيث تم المرور على 16 منشأة غذائية، بين أن بينها 3 منشآت دون ترخيص، وتم إغلاق منشأتين لوجود خطر داهم بهما.

ضبط كميات كبيرة من الأغذية «متغيرة الخواص»

وأضاف مكي، في بيان صحفي، أنه تم تحرير 12 محضر جنحة صحية لنقص الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادة صحية للعاملين، وتم سحب 32 عينة للفحص بالمعامل المركزية، وضبط 268 كيلو أغذية مختلفة للتغير في خواصها، وعدم وجود بيان عليها، وبياناتها كالآتي : (135 كيلو لحم مجمدة ومتبلة، و20 كيلو شاورما فراخ «سيخ شاورما»، و45 كيلو فراخ متبلة، و30 كيلو فراخ مجمدة، و38 كيلو عجين)، وتحررت المحاضر اللازمة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأشار إلى أنه تم إعدام ما يقرب من نصف طن مواد غذائية وزيوت وعصائر لتغير في خواصها وبياناتها كالآتي : (100 كيلو خضار طازج «طماطم - خيار - جزر – كابتشو»، 40 كيلو دجاج مطهي، 60 كيلو أرز بسمتي مطهي، 200 لتر زيوت محروقة، 100 عصائر ومياه غازية).

وشدد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد على استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.