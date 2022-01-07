الحكومة تنفي ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق تزامنا مع أعياد الميلاد

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق تزامنًا مع أعياد الميلاد المجيد، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنّه لا صحة لارتفاع أسعار اللحوم، وأنّ الأسعار مستقرة ولم تطرأ عليها أي زيادات، مُشددةً على توافر اللحوم بكافة أنواعها في جميع فروع ومنافذ الوزارة على مستوى الجمهورية، مع طرح كميات كبيرة منها بهدف تحقيق وفرة في الأسواق لضبط الأسعار، مُشيرة إلى شن حملات تفتيش دورية على كافة أسواق اللحوم لضبط أي مخالفات، ومنع أي تلاعب في الأسعار.

إجراءات تنفيذية لضبط أسواق اللحوم

وفي سياق متصل، تم اعتماد عدة إجراءات تنفيذية لضبط أسواق اللحوم، أبرزها تكليف مديريات الطب البيطري بالمحافظات بتكثيف حملات التفتيش اليومية على أسواق اللحوم، وتكثيف الحملات الرقابية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم ومنتجاتها، ورفع درجة الاستعداد القصوى للأطباء العاملين بالتفتيش على اللحوم بمديريات الطب البيطري بالمحافظات، بجانب التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لتشديد الرقابة على منافذ عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها.

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