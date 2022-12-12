غرفة دبي تفتتح مكتبًا تمثيليًا لها في مصر لدفع العلاقات التجارية بين البلدين

دشنت غرفة دبي العالمية، مكتباً تمثيلياً في مصر، مستهدفة دفع العلاقات التجارية بين البلدين، حسبما أعلن «عمر خان»، المدير التنفيذي للمكاتب الخارجية لغرفة دبي العالمية.

مصر شريك استراتيجي مهم للإمارات

وقال «خان»، في تصريحات صحفية، إن مصر تعد شريكا استراتيجيا مهما للإمارات، وأن العلاقات الوثيقة تعد بمثابة أساس قوي لنجاح تلك العلاقات، مشيراً إلى أن مستوى التبادل التجاري وصل إلى 7.5 مليار دولار العام الماضي، بين البلدين.

50 مكتباً بحلول 2030

وأضاف مدير المكاتب الخارجية بغرفة دبي العالمية، أن افتتاح مكتب تمثيلي للغرفة في القاهرة، يستهدف توسيع فرص التعاون، ضمن 50 مكتبا خارجيا حول العالم من المقرر افتتاحها بحلول العام 2030.

ثاني أكبر شريك تجاري في قارة أفريقيا

وأوضح «خان»، أن جمهورية مصر العربية، ثاني أكبر شريك تجاري في أفريقيا، متقدمة بذلك ضمن قائمة الشركاء التجاريين لإمارة دبي، عن العام الماضي، موضحاً أن هناك أكثر من 14 ألف شركة مصرية تعمل في دبي، بنسبة نمو بلغت 103% عما كانت عليه عام 2016، معرباً عن ثقته في أن العلاقات بين البلدين ستشهد نمواً ملحوظاً وكبيراً عام 2023.

بوابة لسوق استهلاكية كبيرة

ووفقاً لتقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تستحوذ مصر على 14% من إجمالي الشركات الناشئة في قارة أفريقيا، وتعد بوابة لسوق استهلاكية تضم 2.2 مليار مستهلك، تشكل مركزاً لتمكين الشركات المصرية من تعزيز الصادرات إلى القارة السمراء.