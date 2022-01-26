«القاهرة للدراسات»: 15مليار دولار حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن المتابع للعلاقات المصرية الإماراتية يلحظ أنها في تطور وتنامٍ مستمر خاصة في الآونة الأخيرة، وأن التعاون المصري الإماراتي شمل كل المجالات والقطاعات.

وأضاف «السيد» لـ«الوطن»، أن هناك تنسيقا وتعاونا مستمرا بين البلدين، ولعل تطابق وجهات النظر في كثير من القضايا التي تخص المنطقة العربية كان داعما لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما بشكل كبير خلال السنوات الماضية، حيث زادت إلى 5.5 مليار دولار خلال عام 2018، ثم تجاوزت 6.2 مليار دولار خلال عام 2020، واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على 9.7% من قيمة الصادرات المصرية لتحتل المركز الأول بقائمة أكبر الدول المستوردة من مصر خلال شهري يناير وفبراير 2020.

تحويلات المصريين

وتابع «السيد»، بأن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات بلغت 3.4 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020، مقابل 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2018-2019، بنسبة ارتفاع قدرها 9.5%

وأشار إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات تبلغ 3 مليارات دولار خلال الـ10 الأشهر الأولى من عام 2021، مقابل 3.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة انخفاض قدرها 20.8%.

المنصة الاستثمارية المشتركة

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر بلغت نحو 15 مليار دولار، فضلًا عن المنصة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة بقيمة 20 مليار دولار، والتي تم إطلاقها نهاية العام الماضي في حين تبلغ حجم الاستثمارات المصرية في الامارات 1.2 مليار دولار.

وطالب «السيد» حكومتي مصر والإمارات بتنمية الروابط المشتركة لما له من أثر إيجابي علي نمو العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والإمارات، قائلا «أمامنا فرصة التوسع في استكشاف الفرص الاستثمارية، بما يتواءم مع الأهداف التنموية للبلدين، ويدعم مبادئ الانفتاح والاقتصاد الحر في التجارة من خلال تبني وتطوير آليات جديدة للتعاون المشترك».