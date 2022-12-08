تصدع 4 منازل في المنوفية بسبب هبوط أرضي

شهدت مدينة منوف بمحافظة المنوفية، تصدع 4 منازل بسبب هبوط أرضي، وعلى الفور تم تشكيل لجنة من قبل المسؤولين في المحافظة، وصد قرار اللجنة بإخلاء المنازل حفاظاً على سلامة المواطنين.

تفاصيل تصدع 4 منازل في مدينة منوف

وكشف مصدر مسؤول بالوحدة المحلية بمركز منوف، أن محافظ المنوفية وجه بنقل الأسر في هذه المنازل إلي عمارات لحين إنتهاء ترميمات 3 منازل منهم وإزالة الآخر بشكل كامل، فيما رفض الأهالي السكن في عمارات الإيواء وقرروا السكن لدي أقاربهم لحين إنتهاء المشاكل.

وأضاف المصدر المسؤول، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأهالي حرروا عددًا من المحاضر بوجود تشققات وتصدعات في المنازل الخاصة بهم في أحد شوارع مدينة منوف، حيث يتم التحقيق لمعرفة أسباب التصدعات والتشققات في المنازل وسؤال الأهالي.

الخطة الاستثمارية في مدينة منوف

في سياق منفصل، استقبل محمد الزرقاني القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة منوف أعضاء اللجنة المشكله الخاصه فحص مشروعات مدينه منوف المدرجه بالخطه الاستراتيجيه بمدينه منوف للعام المالي الجديد 2023 وتشمل الخطة اعمال إحلال وتجديد وترميم ورصف وتركيب بلاط «إنترلوك».

وجرى تشكيل اللجنة برئاسة مدير عام مديرية الطرق وأعضاء من مجلس مدينة منوف ومحافظة المنوفية وكلية الهندسة بجامعة المنوفية وهيئة الأبنية التعليمية، و بحضور مسئولين من التخطيط بمجلس مدينة منوف.