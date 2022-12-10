القبض على مسجل خطر بتهمة غسل 5 ملايين حصيلة النصب في المنوفية

أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي، بلغ إجماليها 5 ملايين جنيه بالمنوفية.

مكافحة جرائم غسل الأموال

وقال بيان للوزارة صباح اليوم السبت، أنه استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

ثروة طائلة

ووفقا للبيان فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية)، لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى في مجال الإستيلاء على المال العام وقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات وعدم التزامه بسداد المديونية المستحقة عليه لتلك الشركة، وهو الأمر الذي مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطه الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضي والسيارات – تأسيس الشركات والمنشآت التجارية) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ بـ(5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.