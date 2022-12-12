سعر القطن اليوم الاثنين.. استقرار جميع الأصناف في المحافظات

أكد الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن بمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، إن سعر القطن اليوم الإثنين، شهد استقرارا لجميع أصناف القطن، وذلك طبقًا لما عقد بعدد من المزادات العلنية الصباحية بالمحافظات للعام الجاري 2022، بمحافظات الغربية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، ودمياط، والمنوفية، وذلك للأصناف الخمسة.

سعر القطن اليوم بالمزادات

وأشار «أبواليزيد»، في تصريح لـ«للوطن»، إلى أن سعر القطن اليوم، شهد استقرارا عقب ارتفاع كبير شهده يوم أمس، ليسجل سعر قنطار القطن جيزة 96 فائق الطول بالمزادات العلنية بمحافظة كفر الشيخ، لليوم الثاني على التوالي 7770 حتى 8245 جنيها، بينما تراوح سعر قنطار القطن طويل التيلة جيزة 97 بمحافظة الغربية لليوم الثاني بين 6660 و7025 جنيها، وسجل أيضا ذات الصنف المنزرع بمحافظة المنوفية من 7000 حتلا 7010 جنيهات.

سعر القطن اليوم والتوريد

وأوضح رئيس قسم تربية القطن، أن سعر القطن اليوم قنطار جيزة 94 بمحافظة الدقهلية تراوح بين 6500 و7200 جنيه، وحقق ذات الصنف المنزرع عبر المزادات العلنية التي عقدت في محافظة كفر الشيخ لليوم الثاني على التوالي سعرا يبدأ من 6500 حتى 7515 جنيها.

بينما سجل سعر جيزة 92 عبر المزادات العلنية التي جرت اليوم في محافظة دمياط نحو 6500 حتى 6615 جنيها للقنطار، وتراوح سعر قنطار القطن جيزة 86 بالمزادات التي جرت اليوم الإثنين في محافظة البحيرة بين 6000 و6555 جنيها.

ولفت إلى أن ما تم توريده في المزادات العلنية للمحافظات قد بلغ 340 ألف قنطار قطن من الأصناف الـ 5 السابقة، والتي جرت في 6 محافظات السابق ذكرها.