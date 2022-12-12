وزير القوى العاملة خلال ملتقى توظيفي بجنوب سيناء: «كل اللي يقدم هيشتغل»

أكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، أن محافظة جنوب سيناء من المحافظات الواعدة التي تتوافر بها فرص عمل، مشيرا إلى أن هذه أول زيارة رسمية له لمحافظة جنوب سيناء وهي تعتبر من المحافظات الجاذبة للسكان لتوافر فرص العمل بخاصة في القطاع الخاص.

توجيهات من الرئيس بحماية حقوق العمالة

وقال الوزير خلال ملتقى التوظيف الذي عقده الوزير اليوم الاثنين، مركز شباب طور سيناء، إنه جاء بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين بالتعاون مع القطاع الخاص، مع توفير ضمان للموظف وحماية حقوقه، وفي إطار أيضًا حماية العمالة سواء منتظمة أو غير منتظمة وتحرير شهادات تأمينات لهم لضمان حقوقهم، مضيفًا: «كل اللي هيقدم يشتغل».

وطالب «شحاتة»، الشباب بالعمل دون النظر في الوظائف المتاحة التي وفرتها الدولة دون التقيد بالمؤهل الدراسي، كما وزع 19 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة.

توزيع 5500 وثيقة تأمين

من جانبه، قال أشرف علم الدين وكيل وزارة القوى العاملة بجنوب سيناء، إنه جرى توزيع ما يقرب من 5500 وثيقة تأمين على العمالة الغير منتظمة في جنوب سيناء، بالإضافة إلى توزيع 25 وثيقة تأمين اليوم.

وأضاف وكيل الوزارة، أن هناك 30 فندقا وشركة عرضت اليوم نحو 200 فرصة عمل لأبناء محافظة جنوب سيناء. وعلى هامش الزيارة تفقد الوزير معارض مشغولات يدوية، واستمع لمطالب المواطنين من أجل توفير فرص عمل حقيقية لذويهم.