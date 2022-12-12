الغردقة تستضيف معسكر منتخب اليد استعدادا لبطولة العالم «صور»

تستضيف مدينة الغردقة معسكر منتخب مصر لكرة اليد، بأحد المنتجعات السياحية الرياضية؛ استعدادا للمشاركة في كأس العالم في النسخة الـ28، والتي من المقرر إقامتها في بولندا والسويد خلال الفترة من منتصف الشهر المقبل حتى التاسع والعشرين من الشهر نفسه لعام 2023.

الغردقة تستضيف معسكر المنتخب اليد

من جانبه، كشف محمد عيد أحد مسؤلي المعسكر، أن الغردقة تستضيف معسكر المنتخب المصري لليد للمرة الثالثة، حيث أشاد المدير الفني الإسباني لمنتخب مصر بالمعسكر الذي يقام في أحد المنتجعات السياحية الرياضية الأول من نوعه في مص.

غياب أحمد الأحمر عن البطولة

وأضاف المسؤول في تصريحات لـ«الوطن»، أن المنتخب المصري يفتقد خلال البطولة القائد التاريخي للفراعنة أحمد الأحمر، المعتزل عن اللعب الدولي.

يذكر أن منتخب اليد توجه إلى البحرين لخوض وديتين مع نظيره البحريني، حيث يلعب منتخبنا الوطني المصري ضمن منتخبات المجموعة السابعة، والتي تضم منتخبات مصر وكرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.