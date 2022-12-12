بالأعلام.. مشاهد احتفالات المغاربة بفوز منتخبهم على شواطئ الغردقة «صور»

احتفالات المغاربة لا تنقطع على شواطئ الغردقة بفوز منتخب أسود الأطلس على البرتغال في كأس العالم والتأهل للدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخ العرب والأفارقة بالمونديال، إذ حملوا الأعلام تعبيرا عن فرحتهم.

احتفالات بفوز منتخب المغرب على شواطئ الغردقة

شهدت الغردقة احتفال أحمد التازي سفير المغرب وأسرته بفوز المنتخب المغربي الشقيق على منتخب البرتغال، وذلك من على شواطئ الغردقة مرتديا تيشيرت أسود الأطلس وحاملا علم بلاده ويهتف للمنتخب.

تتوالى فرحة المغاربة على شواطئ الغردقة بصفة يومية بفوز منتخب المغرب في كأس العالم وصعود منتخب المغرب إلى الدور نصف النهائي، إذ يشارك المصريون والسياح الأجانب الفرحة على الشواطئ، حاملين إعلام ومرتدين تيشيرت المنتخب المغربي.

شاهد الآلاف من المصريين والأجانب مباراة المغرب والبرتغال عبر شاشات عملاقة من داخل الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة بحضور عدد كبير من الجماهير والسياح المغاربة الذين ظلوا حاملين إعلام المغرب ومرتدين فانلة منتخب المغرب.

ارتدى السياح والمغاربة والمصريون تيشيرت منتخب المغرب منذ الصباح على الشواطئ بفرحة كبيرة لا توصف مع تواجد إعداد كبيرة من الأشقاء المغاربة بالفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة.