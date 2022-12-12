بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتي نقل وملاكي بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات المركزي لإجراء الإسعافات الأولية، والفحوصات الطبية اللازمة.

تصادم بين سيارتين في الدلنجات

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل بشارع المحكمة بدائرة المركز، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث التصادم، تبين إصابة كل من أحمد خميس سالم، 27 سنة، بجرح قطعي في الوجه واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد خميس سالم، 24 سنة، بكدمات متفرقة من الجسم، ومصطفى حلمي محمد، 16 سنة، باشتباه نزيف بالبطن، ومحمد إبراهيم عوض، 18 سنة، بكدمات متفرقة من الجسم واشتباه نزيف بالبطن، وجميعهم مقيميون في مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة.