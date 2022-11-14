بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين على «صحراوي» البحيرة

أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي بالقرب من الكيلو 58 على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي، اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى العامرية لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارتين بالبحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية لعمل الإسعافات.

أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كلا من مصطفى السيد عبدالقادر، 31 سنة، مقيم منشية رضوات، مصاب بجرح في اليد اليمنى، وسعيد محمد سعيد، 20 سنة، مقيم العامرية، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، وعلاء فوزي عبدالقادر، 45 سنة، مقيم الدخيلة، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومحمود حسن عبد الواحد حامد، 32 سنة، مقيم القباري بمحافظة إلاسكندرية، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، وصباح محمد أحمد مرسي، 59 سنة، مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس، وآية عطية مصطفى الموجي، 3 سنوات، مصابة بسحجات وكدمات، وعلي حسن علي، 36 سنة، مقيم الإبراهيمية، مصاب بسحجات وكدمات.

نقل المصابين إلى مستشفى العامرية

وتم نقل المصابين لمستشفى العامرية لتلقي العلاجات اللازمة، وجار المتابعة مع المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.