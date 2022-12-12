محافظ المنوفية يكرم متطوعي الهلال الأحمر لمجهوداتهم خلال فترة كورونا

كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، فريق متطوعي جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة؛ تقديرًا لدورهم البارز ومجهوداتهم المتميزة في تنفيذ العديد من الفاعليات والأنشطة الخيرية في مجالات الصحة والإغاثة والرعاية الإنسانية والاجتماعية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة، جاء ذلك بحضور محمد موسى رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية، ومصطفى بسيونى نائب رئيس مجلس الإدارة.

وسلم محافظ المنوفية شهادات تقدير لأعضاء متطوعي الجمعية لاسهاماتهم الفعالة في دعم جهود وخطط المحافظة في مواجهة جائحة كورونا، وتنظيم العديد من القوافل الطبية لتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين ولاسيما للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا بكافة القرى والنجوع والمناطق النائية بأرجاء المحافظة، فضلا عن المشاركة في تنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث (107) وخروج المحافظة بالشكل اللائق والمتميز.

إشراك الهلال الأحمر في اللقاء اليومي بالمواطنين

وخلال اللقاء، طالب «أبو ليمون»، متطوعي جمعية الهلال الأحمر ببذل المزيد من العمل والجهد المتواصل والأداء المتميز نحو الارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطن المنوفي، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تعاون مستمر ودائم مع كافة الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني، لافتا إلى أنه سيتم حضور عضو متطوع من جمعية الهلال الأحمر للمشاركة في اللقاء اليومى بالمواطنين المنعقد بالديوان العام لتقديم الدعم والمساعدة لذوي الظروف الإنسانية.

وأهدى رئيس جمعية الهلال الأحمر درع الجمعية لمحافظ المنوفية تقديرا لدوره البارز ودعمه الكامل للجمعية، فيما أعرب متطوعي الهلال الأحمر عن شكرهم وسعادتهم بهذه اللفتة الكريمة من المحافظ ودعمه اللامحدود لكافة الفاعليات والأنشطة الخيرية.