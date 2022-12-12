ضبط وإحضار سائق شركة توصيل شهيرة سرق أجهزة عميل بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بسرعة ضبط وإحضار سائق شركة توصيل شهيرة، لاتهامه بسرقة أجهزة تصوير من عميل بمنطقة مصر الجديدة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تفاصيل البلاغ

وكشفت التحقيقات أن قسم شرطة مصر الجديدة استقبل بلاغًا من «رمضان ع»، أفاد فيه تواصله مع إدارة شركة توصيل شهيرة لتوصيل أجهزة تصوير لأحد العملاء إلا أن السائق لم يقم بتوصيلها وسرقها، وكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر برقم 12127 جنح مصر الجديدة لسنة 2022، وتولت النيابة العامة للتحقيق.

العقوبة القانونية

وحول عقوبة المتهم يقول المحامي والخبير القانوني وائل نجم لـ«الوطن» إن المادة 318 من قانون العقوبات نصت على: «من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه».