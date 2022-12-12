ضبط 10 لصوص بتهمة سرقة الهواتف المحمولة والمشغولات الذهبية بالمحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (سائقين بإحدى شركات صناعة وإصلاح السيارات- مقيمان بمحافظة القاهرة ) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الظاهر ، لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة بعض قطع غيار السيارات الخردة من داخل مخزن الشركة محل عملهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وتم بإرشادهما ضبط المسروقات.

ضبط (شخصَين "لأحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة باب الشعرية لقيامهما بعرض كمية من الألمونيوم الخردة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتهم الحقيقية وبمناقشتهما إعترفا بسرقتهم من داخل مخزن خردة كائن بدائرة القسم بأسلوب "كسر القفل" وبإستدعاء مالك المخزن المشار إليه تعرف على المضبوطات وإتهماهما بالسرقة.

ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) حال تواجده بدائرة القسم ..وبحوزته (شاشة - حقيبة بداخلها عـدد 3 أجهزة "لاب توب"- مجموعة من الأجهزة الإلكترونية) جميعهم مجهوليـن المصــدروبمناقشته إعترف بسرقتهم من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "التسلق" أمكن التوصل للمجنى عليه (موظف – مقيم بدائرة القسم) ، وبإستدعائه تعرف على المضبوطات ، وإتهمه بالسرقة.

ضبط (عامل سابق بمطعم "كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول") حال تواجده بدائرة القسم لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل المطعم المشار إليه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر النافذة"وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية وبإستدعاء مدير المطعم المشار إليه، إتهمه بالسرقة.

ضبط (شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) حال تواجدهما بدائرة القسم لقيامهما بمغافلة (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بأحد الفنادق الكائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل ) وسرقة (هاتفه المحمول- مشغولات ذهبية) وذلك أثناء تواجدهم أمام محل مصوغات كائن بدائرة القسم، حال عرض المجنى عليه مشغولات ذهبية ملكه للبيع بمعرفة أحدهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" على النحو المشار إليه وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكن أحدهما.

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) حال تواجده بأحد محال بيع الهواتف المحمولة الكائنة بدائرة القسم وعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب ، مع قيمته الحقيقية وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة"وكذا إرتكاب عدد 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب تم بإرشاده ضبط المسروقات من متحصلات نشاطه الإجرامى بمسكنه ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز العدوة بالمنيا) حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامه بسرقة حقيبة يد من (ربه منزل - مقيمه بدائرة القسم) وبداخلها (مبلغ مالى- هاتف محمول) عن طريق إستخدام دراجة نارية "ملكه" بأسلوب "الخطف" وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأمكن ضبط الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.