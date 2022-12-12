مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان آلاف السائحين اليوم

يستقبل مطار الغردقة الدولي ومرسى علم، اليوم الاثنين، آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية على متن 83 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

آلاف السائحين يصلون الغردقة ومرسى علم

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن مطار الغردقة ومرسى علم يستقبلان 13 ألف سائح أوروبي على متن 83 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، حيث يستقبل مطار الغردقة 68 رحلة طيران، بينما يستقبل مطار مرسى علم 15 رحلة سياحية وشارتر، وتتصدر الرحلات الألمانية والتشكية والبولندية والإيطالية قائمة الأعلى وصولا، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

انتعاشة سياحية في مرسى علم والغردقة

من جانبه، أشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن فنادق مرسى علم والغردقة تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع بدء موسم أعياد الكريسماس ورأس السنة، حيث يتوافد آلاف السائحين من جنسيات أوربية مختلفة يوميا عبر عشرات رحلات الطيران قادمة من مطارات أوروبا.