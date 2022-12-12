بدء تدريب معلمي المرحلة الثانوية على أساليب وفنيات صياغة الأسئلة غدا

وجهت المديريات التعليمية، خطاباً مهما وعاجلا للإدارات التابعة لها، بشأن الحقيبة التدريبية الخاصة على أساليب وفنيات صياغة الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد لطلاب المرحلة الثانوية، وذلك بناء على التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم لشؤون المعلمين بتدريب الموجهين المشاركين في وضع الامتحان الإلكتروني.

تدريب الموجهين المشاركين في وضع الامتحان الإلكتروني

وطالبت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي، بإبلاغ رئيس قسم التدريب بالإدارات التعليمية بتجهيز قاعات تدريب، والتنسيق مع رئيس قسم التعليم الثانوي والموجه العام الأول لإبلاغ المستهدفين من معلمي المرحلة الثانوية.

المعلمون المستهدفون بالمرحلة الثانوية

وأوضحت المديريات التعليمية المعلمين المستهدفين، وهم معلمي اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية وعلم النفس والدراسات الاجتماعية والكيمياء والفيزياء واللغة العربية والجيولوجيا والأحياء والرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية، وذلك لمدة يومين، بداية من غد الثلاثاء.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم استهداف ما يزيد عن 2000 متدرب، حيث يقوم المدربون الذين تم تدريبهم فى المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر بتدريب الموجهين الأوائل والموجهين، ثم يقوم الموجهون الأوائل والموجهون بتدريب جميع معلمي المرحلة الثانوية، ويتم تدريب المعلمين داخل الإدارات التعليمية يومي 13 و14 ديسمبر 2022.