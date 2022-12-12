التعليم: تطبيق المرحلة الثانية من اليوم الرياضي بنسبة 50% في المدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تطبيق المرحلة الثانية من اليوم الرياضي بنسبة 50% من المدارس تنفيذا للكتاب الدوري الصادر من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تطبيق اليوم الرياضي بداية من الصف الرابع الابتدائي

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في بيان صحفي، أن اليوم الرياضي يطبق بداية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي بتخصيص يوم نشاط لكل صف دراسي لممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بشكل أسبوعي بالتناوب للطلاب، ويكون ذلك بمشاركة مديري عموم تنمية الأنشطة، ومن ثم المساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.

تفاصيل اليوم الرياضي بالمدارس

- مراعاة التوزيع الجغرافي عند اختيار النسب المشار إليها ويتم اختيار المدارس لتكون ممثلة في جميع مناطق الإدارة.

- تحديد يوم كامل لممارسة الأنشطة لكل صف دراسي على حدة ودون التأثير على خطة توزيع المنهج.

- تقسيم طلاب نفس الصف حال ارتفاع كثافة الطلاب بالصف بين ممارسة النشاط الرياضي والفني والعلمي طوال اليوم المخصص لذلك.

- التعاون مع الأمناء الآباء والمعلمين لتوفير الأدوات اللازمة لممارسة تلك الأنشطة.

- تنظيم المسابقات وتوزيع الهدايا العينية على الطلاب المتميزين والمساهمة في رعاية الطلاب الموهوبين منهم.

- المرحلة الأولى: بداية من شهر أكتوبر 2022 في 25% من مدارس الإدارة التعليمية.

- المرحلة الثانية: بداية شهر ديسمبر 2022 في 25% من مدارس الإدارة التعليمية.

- المرحلة الثالثة: بداية الفصل الدراسي الثاني في 25% من مدارس الإدارة التعليمية.

- المرحلة الرابعة بداية شهر أبريل 2023 بنسبة 25% من إجمالي مدارس الإدارة التعليمية.