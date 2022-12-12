محافظ أسيوط يشيد بمعرض «أيادي مصر» للمنتجات التراثية واليدوية

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمعرض «أيادي مصر» للمنتجات التراثية واليدوية الذي تم تنظيمه بمحافظة أسوان، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ومحمد القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء في دولة الإمارات، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والمهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط، والدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان.

منتجات تراثية ويدوية

وشاركت محافظة أسيوط في المعرض بوفد بقيادة المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط، ويضم ناهد محمد فرغلي مدير إدارة التعاون الإنتاجي بالمحافظة، وممثلو مديريتي الثقافة والتضامن الاجتماعي، وبمنتجات ومعروضات تراثية ويدوية، تتضمن مشغولات خشبية وسجاد وخزف ونحاس وجلود وغيرها من المنتجات.

آليات التحول الرقمي

وأشار محافظ أسيوط إلى الدور الهام الذي تقوم به منصة «أيادي مصر» للاستفادة من آليات التحول الرقمي، حيث ساهمت بشكل مباشر في دعم الحرف اليدوية والمنتجات التراثية المنتشرة بمختلف المحافظات، من خلال زيادة فرص التسويق الإلكتروني لها، وتوسيع نطاقها لزيادة الانتشار للمنتجات المعروضة، وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلي والدولي، لافتاً إلى التعاقد بين جمعية البسملة للسجاد اليدوي ومقرها قرية دوينة بمركز أبو تيج، وبيت التللي بأسيوط، ومنصة «أيادي مصر» لعرض وتسويق المنتجات إلكترونيا.

تقديم الدعم للشباب والفتيات

وأكد محافظ أسيوط على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للشباب والفتيات والمرأة المعيلة والأسر المنتجة بالقرى والنجوع من المنتجين للمنتجات والحرف اليدوية والتراثية، والعمل على توسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية، خاصة أنها بجودة عالية ومصنعة محليا، وذلك في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعمل بخطى سريعة على توفير فرص عمل، ودعم جهود الدولة في القضاء على البطالة بما يساهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشتهم والعمل على تنمية الصعيد للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.