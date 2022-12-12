وزير التعليم العالي: ندعم تعزيز مسيرة البحث العلمي في المنطقة العربية

شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فعاليات اجتماعات الدورة العادية الـ 44 لمجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، اليوم، والتي تنظمها جامعة الدول العربية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية خلال الفترة من 12إلى 13 ديسمبر الجاري.

جامعة الدول العربية تلعب دوراً لتحقيق آمال الأمة

وخلال كلمته أكد الوزير دعم مصر لتعزيز مسيرة البحث العلمي في المنطقة العربية، وأشاد بالمشاركة في فعاليات الدورة العادية الـ 44 لمجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية بحضور نخبة متميزة من قامات وعلماء العالم العربي، والذي يمثل حجر الزاوية في تنسيق العمل المشترك بمجال البحث العلمي بين دولنا العربية من خلال توفير سبل وآليات متعددة ومتنوعة للتعاون بين المؤسسات والهيئات البحثية العربية، ودعم مختلف الأنشطة العلمية المشتركة من خلال الروابط العلمية المتخصصة.

اهتمام وزارة التعليم العالي بالتعاون العربي المشترك

وأشار الوزير إلى أن مصر تولى اهتماماً كبيرًا بالبحث العلمي والابتكار، لإيمانها بدورهما في تحقيق نهضة الأمة، ومواكبتها للتقدم العلمي، لافتًا إلى اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية بالتعاون العربي المشترك، وتبادل الخبرات بين الدول العربية، والاستفادة من تجاربها المختلفة، مؤكدًا على الدور المحوري للهيئات والمنظمات والاتحادات العربية المعنية بالتعليم العالى والبحث العلمي والابتكار والملكية الفكرية في دعم واستحداث وتطوير الآليات الفاعلة في العمل البحثي، والتي تجمع الباحثين العرب على هدف واحد رغم اختلاف أوطانهم، وتخصصاتهم لخدمة أهدافنا المشتركة، وعلى رأسهم جامعة الدول العربية بإدارتها المختلفة والكيانات العربية ذات الصلة مثل اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، واتحاد الجامعات العربية والمؤسسات الأممية مثل اليونسكو والإيسيسكو والألكسو وغيرهم، مثمنًا الدور الكبير الذى تلعبه جامعة الدول العربية لتحقيق آمال الأمة العربية في وحدتها وتقدمها.

وأوضح د. عاشور أن لقاءنا اليوم فرصة حقيقية للوقوف على ما ينبغي القيام به للنهوض بمستوى التعاون العلمي بين الدول العربية في إطار التحديات الإقليمية والدولية الكبيرة، مؤكدًا حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم بما يُمكَن الاتحاد من تعزيز مسيرة البحث العلمي في المنطقة العربية، متمنيًا النجاح لفعاليات هذه الدورة واجتماعاتها.

وفى كلمته، أشاد الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية بالدور الذي تقوم به كل من إدارة المنظمات والاتحادات العربية، وإدارة التربية والتعليم والبحث العلمي بجامعة الدول العربية، للدفع بالعمل العربي المشترك في مجال البحث العلمي لتحقيق أهداف أمتنا المنشودة، موجهاً الشكر للسادة العلماء والخبراء ومديري مراكز البحث العلمي والجامعات العربية على مشاركتهم في فعاليات الدورة العادية ال44 لمجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، مطالباً بضرورة العمل على دعم جميع مؤسسات البحث العلمي في الدول العربية، وأيضًا على الصعيد الإقليمي والدولي باعتبار أن ملف البحث العلمي ملفاً تشاركيًا بامتياز حيث لا يمكن تطويره والنهوض به بدون شراكات.

وضع رؤية جديدة لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية

وصرح د. محمود صقر بأن مصر ترأس الدورة العادية الـ 44 لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، مشيراً إلى أن هذه الدورة ستناقش وضع رؤية جديدة لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية وتطويره ليتماشى مع التغيرات والمستجدات التي يشهدها العالم بصفة عامة، والعالم العربي بصفة خاصة، فضلاً عن مناقشة تفعيل الصندوق العربي المشترك لدعم وتمويل البحث العلمي. وعلى هامش فعاليات الدورة، تم توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد مجالس البحث العلمي العربية واتحاد الجامعات العربية؛ بهدف دعم تواجد المجلات العربية في قواعد بيانات Scopus، ومسابقة ريادة الأعمال للباحثين العرب لاختيار أفضل المشاريع المتقدمة، والعمل على إيجاد موارد لدعم وتمويل صندوق البحث العلمي العربي، بهدف العمل معاً بالمراكز البحثية والجامعات العربية.