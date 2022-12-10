الجامعات الأهلية تعقد ورش تدريبية ولقاءات مع الطلاب استعدادا للامتحانات

كثفت الجامعت الأهلية من الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول، والمقرر عقدها في يناير المقبل، بحسب الخطة الزمنية التي أعلن عنها المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدا على جميع الجامعات ضرورة الالتزام بها بالتنسيق الكامل مع جميع الكليات، ومراعاة الإجراءات الوقائية خلال عقد الامتحانات.

في البداية عقدت كلية الصيدلة بجامعة المنصورة الأهلية الجديدة، لقاء طلابيا لتوضيح التعليمات الإرشادية لأداء الامتحانات بمكوناتها العملية والنظرية والشفهية.

تعريف الطلاب الضوابط العامة لعقد الامتحانات

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، إن جامعة المنيا الأهلية حريصة على تعريف الطلاب الضوابط العامة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول سواء من خلال ورش تدريبية أو لقاءات مع الطلاب.

وأضاف الدكتور عصام فرحات لـ«الوطن»، أنه تم تدريب الطلاب جيدا على الامتحانات من خلال امتحانات الميد تيرم التي سارت بصورة منتظمة، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي شكاوي من قبل الطلاب بشأن الامتحانات وطبيعة الأسئلة.

تعليمات مهمة للطلاب

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، خلال زيارته لجامعة حلوان الأهلية، للطلاب؛ بأنهم الجيل الأول والدفعة الأولى من طلاب برامج جامعة حلوان الأهلية، وتم تجهيز الجامعة في أسرع وقت.

وشدد على الطلاب بضرورة التركيز في المحاضرات والحضور والالتزام قبل بداية انطلاق امتحانات الميدتيرم، لافتا إلى أن امتحانات منتصف الفصل الدراسي سارت بصورة منتظمة وفق التعليمات التي أعلن عنها المجلس الأعلى للجامعات.