الجامعات: إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول أواخر الشهر الجاري

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية الاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2022-2023 المقرر انطلاقه خلال شهر يناير المقبل وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، على أن يتم البدء في الكشف عن جداول الامتحانات نهاية الشهر الجاري عبر المواقع الإلكترونية للكليات والأماكن المخصصة لإعلان الجداول.

امتحانات الفصل الدراسي الأول يناير المقبل

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج لـ «الوطن»، الانتهاء الكامل من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن مجلس الجامعة شدد على ضرورة الإسراع في إعلان جداول امتحانات التيرم الأول قبل انطلاقها بمدة زمنية، لافتا إلى البدء في الكشف عن جداول الامتحانات نهاية الشهر الجاري.

الجامعات تستعد للامتحانات 2023

وأضاف الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، أن إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022-2023، سيتم خلال الفترة المقبلة وقبل نهاية الشهر الجاري، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا خلال الامتحانات، لافتا إلى أنه جرى التأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن.