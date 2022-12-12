طريقة سهلة لطلب الأدوية الناقصة من الصيدليات.. قدّم استفسارك واحصل على ما تريد

قدّمت هيئة الدواء المصرية، خدمة لجميع المواطنين للاستفسار عن مدى توافر المستحضرات الدوائية في السوق الدوائي المصري، وطلب الدواء الناقص لتوفيره للمواطنين.

كيفية الحصول على الأدوية الناقصة

وفي السطور التالية، نعرض كيفية الحصول على الأدوية الناقصة من خلال خدمات هيئة الدواء المصرية، حيث يمكن طلب الدواء من خلال التواصل مع الخط الساخن 15301.

ولمعرفة طريقة الاستفسار عن توافر المستحضرات الدوائية يمكن الضغط هنا، حيث يمكن للمواطنين الاستفسار عن مدى توافر المستحضرات الدوائية في السوق الدوائي المصري، وبناء عليه تتولى الإدارة المعنية بهيئة الدواء المصرية، التواصل مع مقدم الاستفسار للإجابة على الاستفسار المقدم.

طريقة الاستفسار عن الأدوية الناقصة

وعلى الراغبين في الاستفسار عن الأدوية ومعرفة النواقص منها أو طلبها، الدخول إلى موقع هيئة الدواء المصرية وكتابة البيانات المطلوبة، وتشمل «الاسم، ورقم التليفون، والبريد الإلكتروني، والنوع، ورقم البطاقة، وبيانات المستحضر محل الاستفسار، والتي تشمل اسم المستحضر باللغة العربية، اسم المستحضر باللغة الإنجليزية، الاسم العلمي التركيز، الشكل الصيدلي، الغرض العلاجي للمستحضر، صورة المستحضر الروشتة، وهل سبق لك استخدام الدواء من عدمه».

وأكدت هيئة الدواء عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، أنّه يتم التعامل مع البلاغات الواردة من قبل المستفسر بسرية تامة، ولن يتم الإفصاح عنها تحت أي ظرف من الظروف.