ابتكار مركبات ضوئية لإيصال الدواء لجسم الإنسان.. مستخلصة من الصنوبر

أعد علماء من جامعة سيبيريا الفيدرالية دراسة جديدة لتطوير مركب جديد، مصنوع من مادة مضادة للحساسية وتقوي جهاز المناعة، ومزود بضوء لتصوير تسليم الأدوية، واعتبر العلماء أن البوليمرات المتوافقة حيويًا غير قادرة على التوهج، ومن خلال تركيبة «البوليمرات الفلورية» من الممكن إنشاء أدوات لتصورها في مختلف النظم الطبية الحيوية.

وتستخدم هذه المركبات، كوسيلة لتوصيل الأدوية إلى الجسم أو كمستشعر حساس لدرجة الحرارة أو التوازن الحمضي القاعدي للبيئة، وأوضح معدوا الدراسة أن وعند إنشاء مثل هذه المركبات، من المهم عدم زيادة الحمل على المركب بالضوء، والتي يجب أن تحمل الدواء الفعال، ومن المهم أيضًا أن تكون هذه الأنظمة منخفضة السمية ومضادة للحساسية، في الدراسة المنشورة نشرت موقع النشرة الأكاديمية الروسية لعلوم الفيزياء.

مادة «أرابينوجا لاكتان» تستخلص من الصنوبر

واقترح فريق من علماء جامعة سيبيريا، أن تكون مادة «أرابينوجا لاكتان» وهو سكاريد طبيعي قابل للذوبان في الماء ويستخلص من الصنوبر السيبيري، كأساس لبوليمر مضيء، إذا تعمل هذه المادة على حرق أغشية الخلايا الحية ولها تأثير مفيد على جهاز المناعة، وفقا لوكالة «سبوتنك» الروسية.

وقالت مهندسة أبحاث بجامعة سيبيريا الفيدرالية: «قمنا بتركيب جزيئات رودامين المضيئة كيميائيًا إلى مادة أرابينوجا لاكتان، ووضعنا علامة عليها بواحدة من كل مائة وحدة مونومر من البوليمر، لتظل معظم المجموعات الوظيفية للمركب غير مرتبطة بالصبغة، وهو ما يمكن من وضع الأدوية والمواد الأخرى عليها».

وذكر العلماء، أنه يمكن استخدام المركبات القابلة للذوبان في الماء التي جرى الحصول عليها لإنشاء أنظمة أكثر تعقيدًا مع ضوء الفوسفور.