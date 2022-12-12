مؤسسة عالمية تمنح رئيس أكاديمية البحث العلمي جائزة الشخصية الأكثر تأثيراً

تسلم الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الجائزة الرئاسية من المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، صباح اليوم، وهي جائزة تُمنح سنويًا للشخصيات الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم في مجال تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وسلمه الجائزة الدكتور «وينسلو سارجنت»، رئيس مجلس إدارة المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة ICSB.

أكاديمية البحث العلمي

ووفقا لبيان صحفي، أشاد مسئولو المجلس الدولي بالجهود الكبيرة التي بذلتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دعم الابتكار ودعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال في مصر، وكذا تبني الدكتور محمود صقر لعدد من المبادرات الداعمة لهذا القطاع الحيوي.

المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة

الجدير بالذكر أن المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة الذي يتخذ من واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية مقراً له تأسس عام 1955 وهو أقدم منظمة في العالم معنية بالصناعات الصغيرة وريادة الأعمال، ويعقد اجتماعات دورية ومؤتمرات لتبادل المعرفة ورسم السياسات والاستراتيجيات الخاصة بكيفية تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عالمياً وهو الجهة المؤسسة ليوم المشروعات الصغيرة الذي أقرته الأمم المتحدة منذ عام 2017.

حضر الحفل الدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية والمهندس أحمد عثمان، الرئيس الأسبق للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة