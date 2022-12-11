رئيس أكاديمية البحث العلمي: 20 ألف مستفيد من برنامج جامعة الطفل

أكد محمود محمد صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، أنّ 20 ألف تلميذ مستفيد من برنامج جامعة الطفل، يحظون بسمعة عالمية طيبة، ويشاركون في كل المسابقات والفعاليات العالمية ذات الصلة، ويحصدون الجوائز، مشيرا إلى أنّ آخر مشاركة كانت في مؤتمر المناخ بالمنطقة الزرقاء.

وقال «صقر»، خلال ندوة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ممثله في مجلس سياسات التعليم والبحث العلمي بالأكاديمية بعنوان «قواعد الإسراع في التعليم للطلاب المتفوقين والموهوبين»، إنّ الأكاديمية ترجمت سياسات الدولة وتوجيهات الدولة إلى برامج تنفيذية مثل برنامج جامعة الطفل الذي يعد من أنجح البرامج والبرنامج الأوحد في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع شبكة جامعات الطفل الأوربية، ويستفيد منه سنويا الآلاف من تلاميذ مصر، ويشارك في تنفيذه كل الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

إنشاء صندوق لدعم المبتكرين والنوابغ واليات

وأضاف أنّ برنامج جامعة الطفل، وهو البرنامج الذي يغلق باب التقدم بعد بضع دقائق من فتحه نظرًا للأقبال الكبير، إذ نستقبل عشرات الألوف من الطلبات عبر الموقع الإلكتروني في بضع دقائق.

وأضاف أنّ الأكاديمية كوعاء للفكر وبيت للخبرة كانت قد اقترحت في دراسة سابقة إنشاء صندوق لدعم المبتكرين والنوابغ وآليات توفير التمويل اللازم له من خارج الموازنة العامة للدولة، وأصبح هذا المقترح واقعا الآن، وغير ذلك من البرامج الداعمة للمبتكرين والنوابغ مثل مكاتب نقل التكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية ونوادي ريادة الأعمال.

توصيات مهمة

- المتفوقون والموهوبون لديهم قدرات متميزة وفائقة وهم ثروة بشرية قومية لا بد من استغلالها واستثمارها وعدم إهدارها.

- سرعة الانتهاء من إعداد استراتيجية تعليمية للمتفوقين والموهوبين تمكنهم من إنهاء المراحل الأكاديمية في فترة زمنية أقل من الطبيعي.

- إجراء ما يلزم من تعديلات في قانون التعليم والتعليم الفني وقانون تنظيم الجامعات.

- تأهيل المعلمين في مجال التعامل مع المتفوقين والموهوبين في المراحل المختلفة.

- تأهيل الإدارات المدرسية في مجال اكتشاف والتعامل مع المتفوقين والموهوبين.