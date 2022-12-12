تحذير عاجل من نقابة العلاج الطبيعي لأعضائها: ممنوع حقن «الميزوثيرابي»

أصدر الدكتور سامي سعد نقيب أطباء العلاج الطبيعي بيانا تحذيرا لممارسي العلاج الطبيعي من إعطاء حقن الميزوثيرابي للمرضي، مؤكدا أن هذا التخصص يقتصر على خريجي كليات الطب البشري ( الجلدية - التجميل ) فقط لا غير.

حقن الميزوثيرابي

وقال نقيب العلاج الطبيعي في بيان له قبل قليل: «حظـر وتحذيـر مثلما تقوم النقابة العامة للعلاج الطبيعي بإجراءات قانونية صارمة وحازمة ضد الادعياء والدخلاء علي المهنة من النصابين والدجالين وكذلك بعض خريجي كليات التربية الرياضية ( أقسام علوم الصحة الرياضية ) وكذلك بعض الاطباء الذين يمارسون مهنة العلاج الطبيعي دون سند من القانون، لذا تحظر النقابة العامة للعلاج الطبيعي على منسوبيها من السادة الافاضل أعضاء الجمعية العمومية ممارسة حقن الميزوثيرابي للمرضي لأنه تخصص يقتصر على خريجي كليات الطب البشري ( الجلدية - التجميل ) فقط لا غير».

تحذير هام

وأضاف سعد: «تحذر النقابة العامة للعلاج الطبيعي مخالفة ذلك الحظر لأن من يقوم بهذا النشاط سيعرض نفسه الي المسئولية القانونية لأن النقابة حريصة علي المرضي أولاً وإحترام المهن والتخصصات الطبية الآخرى والتي لايجوز لأحد أن يعتدي على حقوق الغير حماية لحقوق المرضي طبقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك»