«العلاج الطبيعي» تعلن بدء قيد خريجي 2021 في سجلات النقابة

أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، بدء قيد وتسجيل دفعة 2021 (امتياز 2022)، في سجلات النقابة، ووزارة الصحة بدءا من 1 يناير 2023.

هنأ الدكتور سامي سعد نقيب أطباء العلاج الطبيعي، خريجي كليات العلاج الطبيعي، دفعة 2021، لافتا إلى أن الأوراق المطلوبة، تتضمن إرسال خطاب موجه للنقيب العام للعلاج الطبيعي، مثل خطاب الدكتورة أمل يوسف عميد كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة.

البيانات المطلوبة لقبول الطلبات

أصدر سعد، تنبيها على جميع عمداء كليات العلاج الطبيعي بالجامعات المصرية «حكومية - خاصة»، بأنه لن يقيد أي خريج حاصل على درجة البكالوريوس منقوصة المعلومات أو البيانات، موضحا بأن القيد سيكون للخريجين الحاصلين على درجة البكالوريوس بالمعلومات الآتية:

1- الاسم كاملاً.

2- تاريخ الميلاد.

3- محل الميلاد.

4- الجنسية.

5- كتابة الرقم القومي.

6- العنوان.

7- كتابة النسبة المئوية للتقدير العام.

8- المجموع التراكمي.

9- نظام التعليم (فصول دراسية أو ساعات معتمدة).

وأشار إلى ضرورة أن تسلم جميع الأوراق باليد، إلى المسؤول المختص بالنقابة، للاستلام، ولا يعتد باستلام الأوراق بالبريد أيا كان نوعها.