حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 13-12-2022 عاطفيا ومهنيا

ينتمي عدد لا بأس به من النجوم لبرج الميزان الذي يحافظ على شبابه مهما تقدم به العمر ومن بينهم الفنانتين روبي وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان عمرو دياب وبهاء سلطان.

وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان، الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين، ويمتلك هذا المولود نسبة ذكاء مرتفعة تجعله قادرًا على تحليل الأمور وحياة المحيطين بهم، فهم قادرين على الاستماع بصبر للآخرين، ومحاولة تقديم الدعم النفسي، وحلول منطقية وعملية، ويقدرون الصدق والتعامل الصريح.

ولمواليد برج الميزان الذين يحرصون متابعة ومعرفة التغيرات التي تطرأ على الخرائط الفلكية بشكل يومي، تقدم «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج الميزان، أن حظك اليوم على الصعيد المهني، القمر في منزل الأصدقاء يعدك بعلاقات قوية تربطك بالبعض وتحصل على دعمهم خاصة إذا كنت مشاركًا لهم.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي، تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم، رغم التشوش.. الشمس بمنزل العلاقات تساعدك على تحقيق تطور مثير في علاقة عاطفية ناشئة، أو تقوم بمبادرات مناسبة تقربك ممن تحب.