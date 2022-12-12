حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 12-12-2022 عاطفيا ومهنيا

تغير مواقع الكواكب يحدث تغيرا ملحوظا في توقعات وحظك اليوم لعدد من المواليد، وهو ما كشفته خبيرة الأبراج وعلم الفلك، عبير فؤاد، لكافة الأشخاص، منوهة بضرورة التريث في الخطوات المقبلة لبعض الأشخاص.

وفي السطور التالية، تقدم «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد الأبراج المختلفة على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الاثنين الموافق 12 ديسمبر 2022، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 12-12-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدعمك اليوم وقد يعدك ذلك بأجواء هادئة وتتألق مواهبك.

حظك اليوم برج الحمل 12-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تبدو أجمل خاصة عندما تظهر مشاعرك الجميلة.

حظك اليوم برج الثور 12-12-2022 على الصعيد العاطفي

تواجه بعض الخلافات وعليك أن تقبل الاختلاف بصدر رحب فهو جزء من الحياة.

حظك اليوم برج الثور 12-12-2022 على الصعيد المهني

تميل لعدم التساهل والفلك ينصحك بالصبر والتسامح، ولا تتسرع في غضبك عند أول معارضة فكرية.

حظك اليوم برج الجوزاء 12-12-2022 على الصعيد المهني

تتمتع بخيال خصب يحقق لك فائدة وتهتم اليوم بالمناقشات والحوارات التي توسع مداركك.

حظك اليوم برج الجوزاء 12-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات لمولود برج الجوزاء يمنحك اليوم كل اللباقة والدبلوماسية ويساعدك ذلك على حل مواقف دقيقة.

حظك اليوم برج السرطان 12-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني واليوم عليك أن تعمل بخشونة لتحقق مكسبا وادرس جيدا ولا تغامر تفاديا لأي خسائر.

حظك اليوم برج السرطان 12-12-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في مواجهة برجك ومن المهم أن تعتني بأقوالك، ولا تتسرع في إعطاء وعود.

حظك اليوم برج الأسد 12-12-2022 على الصعيد المهني

الفطنة وروح الفكاهة تساعدانك اليوم على التعامل مع المستجدات.

حظك اليوم برج الأسد 12-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك تعتمد أسلوبا مؤثرا وتبدو فاتنا ومقنعا للجنس الآخر.

حظك اليوم برج العذراء 12-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تحمي نفسك من العيون ومن المتربصين.

حظك اليوم برج العذراء 12-12-2022 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بالابتعاد عن كل ما يثير أعصابك واليوم مناسب للعناية بنفسك وبصحتك.

حظك اليوم برج الميزان 12-12-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمدك اليوم بالإصرار والإرادة، ويساعدك ذلك على إصابة أهدافك.

حظك اليوم برج الميزان 12-12-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يعدك بأوقات سعيدة تجمعك بالأحبة والصحبة الحلوة.

حظك اليوم برج العقرب 12-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك اليوم تميل للتشدد والعصبية.. وينصحك الفلك ألا تبدد طاقتك في انفعالات لا طائل من ورائها.

حظك اليوم برج العقرب 12-12-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم من المهم أن تتحكم في انفعالاتك ولا تتسرع في ردود أفعالك.

حظك اليوم برج القوس 12-12-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك للاهتمام بشخص في محنة وتقدم له يد العون.

حظك اليوم برج القوس 12-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك اليوم ملهما وتلعب الصدفة دورا في حياتك.

حظك اليوم برج الجدي 12-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك فرصة أفضل وأفكارا مبتكرة لتنمية أعمالك وأموالك.

حظك اليوم برج الجدي 12-12-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في برجك يعدانك بدعم المخلصين وتستمتع بصحبة الأحباب.

حظك اليوم برج الدلو 12-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يجعلك مشوشا وقد تنتابك هواجس عليك أن تتأكد من صحتها.

حظك اليوم برج الدلو 12-12-2022 على الصعيد العاطفي

تجد أنك تميل اليوم للعناد والمقاومة.. اصبر وتعامل بهدوء.

حظك اليوم برج الحوت 12-12-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في منزل الأصدقاء يمنحانك القدرة على التأثير في أصحابك وفيمن تحب، ويمكنك استدراك أي خطأ أو تقصير.

حظك اليوم برج الحوت 12-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يشحذ إصرارك ويشغلك الإنجاز وتعمل بكل ما تملك من طاقة.