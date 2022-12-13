حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 13-12-2022 عاطفيا ومهنيا

يحافظ مولود برج الدلو على الاستقلالية في حياته منذ صغره ولا يسمح لأحد بأن يتدخل فيها، كما يرفض أن يتحكم به أحد لأي سبب كان، ويعتبر التدخل في حياته أو إبداء الرأي أو إعطاء النصيحة له أمر غير مقبول تمامًا، وهو شخص يتمتع بشخصية قوية صبورة تتحمل الكثير من المشاكل والتحديات، كما يتمتع بجاذبية خاصة ويتمتع برزانة تلفت الأنظار له، ويُعرف عنه الذكاء والإخلاص والوفاء.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة ل«الوطن».

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تعالج أمورك بحذر كثيرا اليوم، كما يجب عليك أن تنتبه لحقوقك تفاديا للمشاكل التي ربما تتعرض لها، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

أشارت خبيرة الأبراج والفلك، إلى أن القمر يتواجد في مواجهة برج مواليد برج الدلو اليوم وهو ما يدفعك للعناد، لذا حاول ألا ترفض الحوار مع شركاء الحياة وحاول أن تتواصل معهم وتجلس وتتحدث معهم بلطف حتى تصلح العلاقات وتصل إلى السلام فيما بينكم.