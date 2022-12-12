انطلاق مهرجان مسابقة «إبداع المدارس 4» بحضور نائب رئيس جامعة أسيوط

شارك الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في إنطلاق مهرجان مسابقة "ابداع المدارس 4" والذى نظمته كلية الفنون الجميلة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم (إدارة الموهوبين) على مستوى المرحلة الابتدائية بجميع الإدارات التعليمية، وذلك بحضور الدكتور عزت عبد المنعم عميد الكلية والراعي للمهرجان، والدكتور محمد محمد عبد الحكيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة صلاح مستشار اللجنة الفنية، وخالد عيد مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم، وأحمد محمد العطيفي مدير رعاية الشباب بالكلية ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية.

الأنشطة والندوات التوعية

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى في بيان له على حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة والندوات التوعوية وورش العمل وكل ما هو متطور وجديد، وأيضاً دعم باحثين وطلاب الكلية لإبراز إبداعهم وتميزهم فى مواكبة التطور العلمي والتنمية المستدامة، وذلك إيماناً من الجامعة بأهمية الربط بين الجانب الأكاديمي والعلمي والفني، والتعاون المشترك مع كل المؤسسات التعليمية.

كلية الفنون الجميلة

ومن جانبه أشاد الدكتور عزت عبد المنعم بالدعم الكامل من إدارة الجامعة لكلية الفنون الجميلة للطلاب والباحثين في رحلة التعلم والإبداع، أو من أعضاء هيئة التدريس في سعيهم للتقدم على المستوى المهني الأكاديمي وأيضاً في تأدية دورهم التنويري في المجتمع وإسهامهم في الارتقاء بمستواه الفني من خلال دعم المواهب الفنية والعناصر المتميزة إيماناً بأهمية الفن كقيمة ثقافية تسهم في عملية إحياء ونهضة المجتمع.

نشر الوعي الفني

وفي سياق متصل أكد الدكتور محمد عبد الحكيم على أهمية العمل الفني لما له من قيمة تساهم في نشر الوعي الفني بين الطلاب ونقل المواهب و الخبرات مشيراً إلي دور الفن في الارتقاء بالذوق العام ، مشيراً إلي حرص إدارة الجامعة علي صقل شخصية الطالب وتشجيعه علي مشاركة إبداعاته الفنية.وحول تفاصيل المهرجان أوضح الأستاذ خالد عيد أن المهرجان يمتد من الفترة 12-12-2022 حتى 15-12-2022، ويتكون الوفد المشارك من 10 طلاب من كل إدارة ومدرس التربية الفنية وأخصائي الموهوبين، حيث يشارك باليوم الأول خمس إدارات تعليمية، واليوم الثاني ستة إدارات تعليمية، واليوم الثالث معرض عام لكل المشاركين، معرباً عن شكره لإدارة الجامعة و الكلية لما توليه من اهتمام ودعم لكافة المؤسسات التعليمية،.

وعلى هامش الزيارة شارك الدكتور أحمد عبدالمولى في ورشة فنية لطلاب قسم الديكور بعنوان إعادة تدوير منتجات البلاستيك واستخدامها في عمل الأقنعة وتوظيفها كقطعة ديكور، والذي ينظمه قطاعي شئون التعليم والطلاب وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.