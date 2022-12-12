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معامل جامعة الدلتا تستقبل مجموعة من متدربي معهد تكنولوجيا المعلومات

كتب:

كريم روماني
03:01 م | الإثنين 12 ديسمبر 2022
جامعة الدلتا

جامعة الدلتا

استقبلت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربي السيد كشك، مجموعة من المتدربين من مسار E Mobility التابع لإحدى البرامج التدريبية لمعهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في زيارة علمية ميدانية داخل معامل الجامعة، وتمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين.

مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع وتلبية متطلبات واحتياجات سوق العمل الفعلية، وتوفير أحدث أدوات التكنولوجيا والبرامج التدريبية للطلاب وفتح المسارات الإبداعية أمامهم في المجالات المختلفة.

تبادل الرؤي والخبرات والأفكار مع معهد تكنولوجيا المعلومات

ومن جانبه أكد الدكتور عربي كشك رئيس الجامعة، حرص الجامعة على تبادل الرؤي والخبرات والأفكار مع معهد تكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن تنفيذ برامج تدريبية متميزة تواكب أحدث التكنولوجيات العالمية، وتوفير مناخ علمي وبحثى يواكب التطور التكنولوجي المتسارع ويصل الى مستويات عالمية تُواكب وظائف المستقبل.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.