لتأهيل الطلاب.. جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم ندوة تثقيفية عن التحول الرقمي

نظمت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربي السيد كشك ندوة للطلاب بعنوان «الإبداع.. طريقك للنجاح» تحت رعاية وزارة الاتصالات.

وتناولت الندوة الإبداع وريادة الأعمال وكيفية تحويل الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع، وتدريب وتأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل في ظل التطور السريع للتكنولوجيا، بالإضافة إلى عرض أهم المؤسسات المانحة لدعم مشروعات الطلاب وصنع رائد أعمال.

كما تناولت الندوة أهمية التحول الرقمي والتكنولوجي وكيفية إنشاء شركات ناشئة ودعمها، بالإضافة إلى الدورات والبرامج التدريبية المجانية للطلاب وتمويل مشروعات التخرج، وجرى عرض تجارب لرواد أعمال وشرح عملي مع الطلاب لطبيعة سوق العمل واختيار الفكرة وتسويقها.

«كشك»: نعمل على تطوير ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلاب

وأكد الدكتور عربى كشك، أن الإبداع والابتكار وريادة الأعمال أصبحوا محركًا رئيسيًا لتنمية اقتصادية متطورة ومستدامة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تطوير ثقافة ومهارات التفكير الخاصة بريادة الأعمال، فضلاً عن تعزيز القدرات التنافسية لطلابها بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.

وأضاف «كشك» في بيان له، أن الجامعة تتبنى أحدث التكنولوجيات لتطوير العملية التعليمية وتحقيق التميز والنجاح، والسعي للمنافسة العالمية.