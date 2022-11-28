رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتفقد لجان اختبارات «الميد تيرم»

تفقد الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2023، «الميد تيرم»، رافقه الدكتور السيد العجوز عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

واطمأن رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، على اللجان وانتظام الامتحانات، والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وبتواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، ووجّه بضرورة توفير كافة الخدمات اللوجستية ومقومات الراحة للطلاب أثناء الاختبارات.

انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات

كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، ومدى تنوعها واتفاقها مع عناصر المنهج، والتي تعقد ورقيا في لجان تراعي لكافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

وأضاف رئيس الجامعة في بيان صحفي، أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة، والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات وتسهيل العملية التعليمية.