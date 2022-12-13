«مجلس البلاتين»: نتوقع عجزا في المعدن الصناعي 2023

يتوقع مجلس الاستثمار البلاتيني العالمي، حدوث عجز كبير في السوق العام المقبل، بعد أن راجع محلليه، الفائض المتوقع لهذا العام إلى 804 آلاف أوقية، بانخفاض بنحو 17% عن توقعات «المجلس» الأخيرة.

وأضاف المحللون، في تقرير «المجلس» للربع الثالث متضمنًا تقديرات أولية لعام 2023، أنهم يتوقعون أن يشهد البلاتين عجزًا في العرض يبلغ 303 آلاف أوقية في عام 2023 مع ارتفاع الطلب العالمي فوق 7.7 مليون أوقية واستقرار العرض بشكل معقول، حيث ينمو بنسبة 2% فقط.

الطلب يواصل النمو

مدير أبحاث «المجلس»، إدوارد ستيرك، قال إن إمدادات البلاتين كانت متقلبة في السنوات القليلة الماضية، وأن هناك فرصة قوية لأن تشهد السوق ظروفًا أكثر صرامة، وأن الطلب مستمر في النمو بينما يكافح العرض لمواكبة ذلك.

ويشير مدير الأبحاث بالمجلس، إلى أنه من المتوقع أن ينخفض العرض بنسبة 10% هذا العام 2023 إلى 5.63 مليون أوقية، وهو أقل من المستويات التي شوهدت قبل جائحة كورونا.

25 % نموًا في استهلاكه بالسيارات

في الوقت نفسه، يستمر الطلب الصناعي على المعدن، بقيادة قطاع السيارات، في النمو، حيث يلفت التقرير الانتباه إلى أن استخدام البلاتين في قطاع السيارات زاد 143 ألف أوقية في الربع الثالث، بزيادة 25% عن العام الماضي.

يقول «ستيرك» أن قطاع السيارات لا يزال يعاني من مشاكل سلسلة التوريد والإنتاج أقل من مستويات الركود التقليدية، وأضاف أنه إذا استمر النقص في الرقائق الدقيقة في التحسن، فإن الطلب على السيارات الجديدة سيستمر في النمو، حتى في خضم الركود.

بالنسبة لعام 2023، يتوقع مجلس الاستثمار البلاتيني، أن يستهلك قطاع السيارات 324 ألف أوقية من البلاتين، بزيادة 11% عن هذا العام، ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الطلب الصناعي بمقدار 10.000 أوقية هذا العام، بزيادة 2% عن العام الماضي.

وذكر التقرير أن النمو المتوقع مدفوعًا بالطلب القوي المستمر في الصين على المعدن الصناعي، فضلاً عن مشاريع مصانع الألياف الزجاجية في مصر، حيث من المتوقع أن يقفز الطلب على الزجاج بنسبة 52%.

ارتفاع الطلب على العملات

بالنظر إلى الطلب على الاستثمار في المعدن الصناعي، يتوقع «المجلس» أن يشهد تحولًا حادًا في عام 2023، وأشار التقرير إلى أن التصفية في الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالبلاتين تسببت في تدفق 235 ألف أوقية من السوق، ولهذا يتوقع المحللون انخفاض الطلب على الاستثمار بمقدار 525.000 أوقية هذا العام.

ومع ذلك، بالنظر إلى المستقبل، يرى «المجلس» أن الطلب على العملات المعدنية سينمو بنسبة 49% العام المقبل، مدفوعًا بشهية المستثمرين اليابانيين للاستثمار في العملات، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب المادي على البلاتين إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في عام 2023.