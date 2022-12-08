أسعار الشاي والسكر في التموين.. متوفرة بمنافذ البقالين والمجمعات

تشهد أسعار الشاي والسكر في التموين، ثباتا واستقرارا على مدار الفترات الماضية، وهي من ضمن السلع التموينية التي تضخها وزارة التموين والتجارة الداخلية لمنافذ البقالين والمجمعات الاستهلاكية لصرفها للمواطنين المستحقين للدعم أصحاب بطاقات التموين ضمن المقررات المخصصة شهريا لهم.

أسعار الشاي والسكر في التموين

وتحدد قائمة السلع التموينية أسعار الشاي والسكر في التموين لأصحاب البطاقات، إذ يبلغ سعر كيس الشاي الناعم وزن 40 جم نحو 3.50 جنيهات، فيما يبلغ سعر كيس السكر المعبأ وزن 1 كيلو جرام عند 10.50 جنيه، وتتيح وزارة التموين للأسرة صاحبة البطاقة التموينية عدد 2 كيس سكر لكل فرد مقيدا عليها، فيما تحصل الأسرة على ما ترغب فيه من الشاي بإعتباره من السلع الحرة التي تضخها الوزارة بأسعار مدعمة.

أسعار قائمة السلع التموينية

وأعلنت وزارة التموين، أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين، من بينها، أسعار الشاي والسكر في التموين، والتي جاءت كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.