المجلس العربي للسياحة يناقش دعم الاقتصاد الفلسطيني و«آلية اللقاحات» غدا

تُعقد اجتماعات الدورة الـ25 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، غدا، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث تناقش هذه الدورة، عددا من الموضوعات المدرجة على بنود جدول الأعمال، التي تسهم في تفعيل العمل العربي المشترك ذات العلاقة بقطاع السياحة بأنماطه المختلفة.

دعم الاقتصاد الفلسطيني

وذكرت الجامعة العربية، في بيان عنها اليوم الإثنين، أنّ جدول المناقشات يتضمّن دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية القطاعية في القدس (2018-2022)، وتوفير برامج تدريب للكوادر البشرية في القطاع السياحي بالدول العربية، والمبادئ العامة العربية الاسترشادية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية، فضلا عن مسودة وثيقة الاستراتيجية العربية للسياحة، واختيار عاصمة السياحة العربية لعام 2022.

اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة

كانت اجتماعات الدورة الـ31 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، انطلقت في وقت سابق اليوم برئاسة مصر، للتحضير لاجتماعات المجلس غدا، حيث يضم المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة مصر، رئيسا، وسلطنة عمان نائبا للرئيس، وعضوية السعودية، وتونس، والجزائر، والعراق، وفلسطين والمغرب، إضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.