عامل يدفع زميله من أعلى الطريق الدائري في الهرم.. «اتأخر عليه في الوردية»

دفع أحد العمال في أعمال توسعة الطريق الدائري، زميله بالعمل من أعلى دائري القوس الغربي، مُحدثا إصابته بسبب مشاجرة بينهما، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من العميد على عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بقيام بعض الأشخاص بالتشاجر مع آخر ودفعه من أعلى الدائري وتم نقله إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج، على الفور أمر اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الغرب.

لتأخره عن الحضور بمكان العمل

وبالانتقال والفحص، تم التقابل مع المصاب هشام علي، يبلغ من العمر 35 سنة، يعمل بشركة خاصة ومقيم في منشية البكاري الهرم، مصاب بجرح قطعي بالجبهة من الناحية اليمنى وكدمات متفرقو بالجسم والحالة العامة متوسطة، وبمناقشته قرر أنه يعمل بالفترة الليلية وحدث خلاف بينه وبين زميله بالعمل، ويدعى «أسامة ح» 32 سنة ويعمل بذات الشركة ومقيم في دائرة القسم والذى يعمل بالفترة الصباحية، لتأخره عن الحضور وتطورت لمشاجرة بالأيدي، وقام المشكو في حقه بالاستعانة باثنين من أصدقائه، وهما كل من «محمد إبراهيم» 18 سنة عامل، «يوسف فتحي» 23 سنة عامل ومقيمان الهرم، وأثناء المشاجرة قاما بدفعه وإسقاطه من أعلى الدائري القوس الغربي وحدثت إصابته.

حبس المتهمين

وبسؤال شاهد الواقعة عمرو جمال 33 سنة، أكد ما جاء بأقوال المجني عليه، وألقي القبض على جميع المتهمين وبمواجهتهم أقروا بصحة الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.