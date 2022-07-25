تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال كوبري «كارفور» أعلى الطريق الدائري

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.

تنفيذ أعمال كوبري كارفور

جاء ذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال كوبري كارفور أعلى الطريق الدائري مما يتطلب تنفيذ أعمال الغلق الكلي لنفق كارفور بالاتجاهين مع تحويل حركة المرور يميناً تجاه محور حسب الله الكفراوي فمناطق الطريق الدائري.

على أن تكون مدة تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمدة 7 أيام اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 25/7/2022.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية واللوحات الإرشادية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.