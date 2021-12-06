الوزير: كوبري المنيب هيكون 8 حارات بكل اتجاه بعد تطوير الطريق الدائري

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تواصل العمل على تطوير الطريق الدائري؛ للقضاء على الازدحام المروري بالقاهرة الكبري، قائلا: «بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة سيصبح الطريق بـ7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه».

رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق

وأشار وزير النقل، إلى أن الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من هذا المشروع الهام، وأن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها، ستسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم.

تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الدائري

وأوضح «الوزير»، خلال جولته التفقدية، اليوم الاثنين، على الطريق الدائري، أن تطوير الطريق سيعمل على تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية، لافتا إلى أنه روعي في الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا للتطوير الشامل للطريق إنشاء حارات لمسارات ومحطات أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري بعد إنتهاء أعمال التطوير، والذي يعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات بمصر.

وزير النقل: نعمل على الاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكباري وطرحها للمستثمرين

ووجه وزير النقل، قيادات الطرق والكباري بأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والأهتمام بأعمال النيوجرسي والتنسيق مع المرور لاستمرار أعمال إزالة المخلفات على مدار 24 ساعة، وكذلك أعمال النظافة على مدار الساعة والاهتمام باللوحات الإرشادية والاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكباري وطرحها للمستثمرين والالتزام بالخطة الزمنية لتنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكي «ITS» وكذلك خطة تطوير وتدعيم نظام الإنارة على الطريق الدائري.

يذكر أنه يجري العمل في عدد من القطاعات الأخرى بمشروع التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مثل تطوير المسافة من نزلة طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي حتى تقاطع الدائري مع طريق الواحات بطول 7 كم، حيث يتم توسعة الطريق في هذه المسافة ليصبح 8 حارات في كل اتجاه «5 طريق رئيسي و3 طريق داعم في كل اتجاه)؛ لاستيعاب الكثافات المرورية ولخدمة التنمية السياحية الموجودة بمنطقة الهرم والمتحف المصري الكبير.