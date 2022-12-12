عاجل.. عطل مفاجئ في الشبكة الكهربائية بالخط الأول لمترو الأنفاق

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حدوث عطل مفاجئ بالشبكة الكهربائية بين محطتي جمال عبدالناصر وأنور السادات في اتجاه المرج، مشيرا إلى انتظام حركة القطارات بالخط الأول من محطة السيدة زينب حتى حلوان في الاتجاهين، ومن محطة الدمرداش حتى المرج الجديدة في الاتجاهين، بينما توقّفت الحركة في منطقة العطل، وجرى الدفع بفرق طوارئ لإصلاح العطل، ثم الدفع بقطارات إضافية لامتصاص الزحام.

فرق صيانة وطوارئ للتعامل مع الأعطال المفاجئة

وقال عبدالهادي، في بيان عنه قبل قليل، إنّه جرى تشكيل فرق صيانة وطوارئ للتعامل مع الأعطال المفاجئة داخل محطات مترو الأنفاق، لتسيير حركة القطارات دون أعطال، لافتا إلى أنّ قطارات المترو تخدم ملايين الركاب يوميا.

وناشد المتحدث باسم مترو الأنفاق، الركاب، بالتواصل مع الشركة عبر خدمة الخط الساخن 16048، وأيضا عبر الرقم المخصص لخدمة واتساب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على فيس بوك، وعبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، لتلقي الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق، فضلا عن وجود مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو التابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بجميع الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.