7 إجراءات من «مترو الأنفاق» لتأمين حركة القطارات وقت الأمطار

أنهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، جميع الاستعدادات النهائية، لتأمين حركة مسير القطارات، تزامنًا مع تساقط الأمطار، علاوة على إجراء الصيانات الدورية لجميع القطارات قبل بداية ساعات التشغيل، لمنع حدوث أي أعطال مفاجئة، مشددة على جميع السائقين بتخفيض سرعات القطارات وقت سقوط الأمطار خاصة في المحطات المتواجدة خارج الأنفاق، حفاظًا على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات.

الانتهاء من الاستعدادات النهائية لمواجهة الأمطار

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغل وصيانة مترو الأنفاق، أن الشركة أنهت كافة الاستعدادات النهائية، لمواجهة الأمطار، تزامنًا مع بداية فصل الشتاء، حفاظًا على سير حركة مسير القطارات، من خلال تخفيض سرعتها في المحطات السطحية، وإجراء صيانات دورية لها، وتشكيل فرق صيانة وطوارئ ونشرها على أرصفة المحطات، لمواجهة الأعطال الطارئة والعمل على إصلاحها فورًا لمنع تعطل حركة القطارات.

مستعدون جيدا لمواجهة الأمطار

وقال «عبدالهادي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن شركة مترو الأنفاق استعدت جيدًا لمواجهة التقلبات الجوية، وتأمين حركة القطارات وقت تساقط الأمطار، لافتًا إلى أن هناك تعليمات مشددة لجميع العاملين بشفط وكسح المياه أولا بأول حال حدوثها، لعدم تعطل الحركة، موضحًا أنه سيجري تجهيز 10 قطارات إضافية والدفع بهما وقت الذروة الصباحية والمسائية.

إجراءات عاجلة لـ«مترو الأنفاق» لتأمين حركة القطارات

1- تجهيز 20 وحدة إسعافية متنقلة بالمحطات، تكون مهمتها علاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا.

2- تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب.

3- نشر فرق الصيانة والطوارئ على أرصفة المحطات، لمواجهة الأعطال الطارئة وعدم تعطل حركة مسير القطارات.

4- تخفيض سرعات القطارات في المحطات السطحية المتواجدة خارج الأنفاق في أثناء هطول الأمطار.

5- تقليل زمن التقاطر بين القطارات العاملة بالخطين الأول والثاني لمنع حدوث زحام على أرصفة المحطات، وعدم التكدس الركاب داخل عربات القطارات.

6- تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الأحوال الجوية أولًا بأول، إضافة إلى التأكد من انتظام حركة القطارات وعدم تأثرها بتساقط الأمطار.

7- تجهيز قطارات إضافية للدفع بها وقت الذروة الصباحية والمسائية، لمنع حدوث زحام على أرصفة المحطات.