تفاصيل محطات مترو الأنفاق بـ الخط الرابع.. المرحلة الأولى بإجمالي طول 18.8كم

كشفت محافظة الجيرة، عن تفاصيل محطات مترو الأنفاق، موضحة أن المرحلة الأولى من مسار الخط الرابع بإجمالي تمتد أطوالها لـ18.8كم وتضم عدد 12 محطة.

محطات مترو الأنفاق الخط الرابع

وأوضحت عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن المحطات، هي: «ميدان المساحة وحدائق الأشجار والنصر، المتحف المصري الكبير، حدائق الأهرام، ميدان الرماية، محطة الأهرام، محطة المريوطية، محطة العريش، محطة المطبعة، محطة الطالبية، محطة مدكور».

محطات مترو الأنفاق الخط الرابع

وقالت محافظة الجيرة أن شركة المقاولون العرب قائد التحالف الذي يعمل في محطات مترو الأنفاق المختلفة، و يتكون من شركات بتروجيت وكونكورد وأبناء حسن علام، إذ يقوموا بتنفيذ 3 محطات مترو أخرى، هي المتحف المصري الكبير والأهرامات والطالبية.

محافظة الجيزة

وتابعت محافظة الجيزة، أن الخط الرابع لمترو الأنفاق يعتبر أساس ربط مدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، ضمن شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، ويقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق «الهرم، فيصل، العمرانية، الجيزة، مدينة نصر، جامعة الأزهر والقاهرة الجديدة».