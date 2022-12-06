مترو الأنفاق: لن نمد ساعات العمل خلال احتفالات أعياد رأس السنة

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن بدء الاستعدادات الأولية لاحتفالات أعياد رأس السنة، من خلال تجهيز وصيانة القطارات العاملة قبل انطلاق ساعات التشغيل، وزيادة الرحلات اليومية، علاوة تعقيم وتطهير المحطات وعربات القطارات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لن يتم مد ساعات العمل خلال الاحتفالات بأعياد الكريسماس، قائلا: «مواعيد العمل خلال احتفالات الكريسماس ستكون العادية، حيث تبدأ من الساعة الـ5.30 صباحا وحتى الواحدة صباحا اليوم التالي».

لا تعديلات على مواعيد العمل بمترو الأنفاق خلال أعياد رأس السنة

وأكد «عبدالهادي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا توجد أى تعديلات على مواعيد عمل القطارات خلال احتفالات أعياد رأس السنة، مشيرا إلى أنه سيتم تقليل زمن التقاطر بين القطارات خلال احتفالات الكريسماس، لمنع حدوث أى زحام على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات، موضحا أنه سيتم تجهيز قطارات إضافية للدفع بها وقت الذروة الصباحية والمسائية، لتقديم خدمات مميزة لجميع الركاب.

نشر فرق الصيانة على أرصفة المحطات تزامنا مع احتفالات الكريسماس

وقال متحدث مترو الأنفاق، إنه تم تشكيل فرق الصيانة والطوارئ وسيتم نشرها على أرصفة المحطات، للتدخل السريع حال حدوث أى أعطال فنية مفاجئة، خلال احتفالات الكريسماس، للعمل على إصلاحها فورا، لعدم تأخر حركة مسير القطارات، لافتا إلى أنه سيتم تجهيز غرفة عمليات لمتابعة حركة مسير القطارات، خلال أعياد رأس السنة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل.

إجراءات مشددة ضد كورونا خلال أعياد رأس السنة

وأوضح أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة ضد فيروس كورونا، داخل جميع محطات وعربات قطارات مترو الأنفاق، خلال احتفالات أعياد رأس السنة، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب، علاوة على فرض غرامات فورية قدرها 50 جنيها على أى راكب لا يلتزم بارتداء الكمامات الطبية داخل عربات القطارات، مؤكدا أن المترو لن يخفف من الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.