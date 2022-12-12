الجهاز المركزي للإحصاء يكشف تكلفة «عدس وفول» المصريين خلال 30 يوما

تواصل «الوطن»، استعراض بيانات النشرة السنوية للتجارة الخارجية التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن حجم الصادرات والواردات بشكل دوري، للسلع الاستهلاكية والمعمرة والسلع والمنتجات الغذائية، خلال شهر سبتمبر 2022 .

11 مليونا زيادة في استيراد العدس

كشفت النشرة السنوية للتجارة الخارجية، أنّ مصر استوردت عدسا بقيمة 3 ملايين و622 ألف دولار ما يعادل تقريبا 68 مليونا و818 ألف جنيه خلال شهر سبتمبر 2022، وذلك مقابل 4ملايين و179 ألف دولار ما يعادل تقريبا 79 مليونا و40 ألف جنيه مصري خلال شهر سبتمبر 2021 بقيمة انخفاض بلغت 557 ألف دولار ما يعادل 10 ملايين و963 ألف جنيه مصري.

وأشارت النشرة إلى أن قيمة استيراد المصريين من الفول «المدمس» ذو الحبة العريضة والصغيرة خلال شهر سبتمبر 2022 فقط بلغت 2 مليون و62 ألف دولار ما يعادل تقريبا 381 مليونا و178 ألف جنيه مصري مقابل 3 ملايين و659 ألف دولار ما يعادل تقريبا 69 مليونا و521 ألف جنيه مصر بزيادة بقيمة مالية بلغت 16 مليونا و403 ألف دولار 311 مليونا و657 ألف دولار.

443.4 مليون جنيه قيمة استيراد جواميس وأبقار

وأضافت النشرة السنوية للتجارة الخارجية خلال شهر سبتمبر 2022، أن المصريين استوردوا أبقارا وجواميس حية بلغت 2 مليون و816 ألف دولار ما يعادل 443 مليونا و356 ألف دولار، مقابل 16 مليونا و808 ألف دولار ما يعادل نحو 319 مليونا و352 ألف جنيه.

كما أوضحت النشرة أن قيمة استيراد المصريين من الأسماك الحية والمحفوظة بلغت 57 مليونا و740 ألف دولار، ما يعادل نحو 1 مليار و97 مليونا و60 ألف جنيه مصري ، بينما استوردت مصر تفاح طازج بقيمة 3ملايين و600 ألف دولار ما يعادل 68 مليونا و400 ألف جنيه مصري.

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات لـ«الوطن» إن الإقبال على تناول البقوليات، خاصة العدس يرتفع خلال فصل الشتاء، وهي وجبة مفضلة عند كثير من المصريين، الأمر الذي يفسر زيادة فاتورة استهلاك المصريين من منتج العدس.